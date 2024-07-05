Новая история Алапаевска: осталось две недели до открытия возрожденного храма Александр Невского

Алапаевск продолжает преображаться. Чуть больше двух лет назад в самом центре города началось возрождение утраченной святыни — храма Александра Невского. День установки поклонного креста стал новым вдохом для местных жителей — вслед за строительством святыни начал меняться и городской ландшафт.

«Мы видим, что завершаются работы по возведению храма, воскресной школы, смотровой площадки. Мы уже закончили сквер Самойлова, отремонтировали площадь Революции. Следующий этап — это наша набережная. По ней уже есть проект, сейчас будем думать над финансированием. И потом хотелось бы добавить воркаут-площадки для молодежи», — говорит глава города Денис Толмачев.

Храм Александра Невского откроет свои двери для прихожан 18 июля в 08:00, поэтому особое внимание уделяется финишным работам внутри храма. Сегодня со строителями встретился директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Вместе с главой Алапаевска и секретарем Алапаевской епархии отцом Дмитрием он оценил уровень готовности храма.

«Мы видим, что идем в графике, все работы выполняются надлежащим образом. На фасаде храма появилась мозаика, заканчиваются работы в алтаре. Можно сказать, что через две недели храм предстанет во всей своей красе», — говорит Александр Андреев.

В отделке используют мрамор из России, Турции, Бразилии и Ирана, а над интерьером храма работают сильнейшие архитекторы и художники. Один из них — Михаил Парфентьев из Санкт-Петербурга, которому доверили изготовление иконостаса. Только над эскизами алтарной перегородки архитектор работал больше трех месяцев, а изготовление заняло еще год.

Напомним, что храм Александра Невского восстанавливается при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Новая святыня построена в максимальной близости от ее исторического расположения. Первый храм был заложен к 900-летию Крещения Руси в 1888 году и был памятником архитектуры XIX века. В 1930 году храм Александра Невского закрыли. Здесь появился первый кинотеатр города, а спустя некоторое время здание разобрали на кирпичи.