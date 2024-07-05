На Ямале ближе к осени сменится глава Пуровского района

Депутаты парламента Пуровского района Ямала объявили конкурс на пост главы муниципалитета. Ранее его руководитель Антон Колодин стал и.о. главы Нового Уренгоя.

"Прием документов для участия в конкурсе начинается с 5 июля и завершится 1 августа. Сам конкурс назначен на 21 августа. Помимо документов кандидатам необходимо представить свое видение исполнения полномочий главы Пуровского района и развития муниципалитета", - сообщает администрация района.

Ранее состоялась довольно внезапная отставка теперь уже экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, его место занял экс-глава Пуровского района Ямала Антон Колодин. 3 июля Воронов арестован в Москве. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.