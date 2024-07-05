К екатеринбургскому правозащитнику Алексею Соколову нагрянули силовики

В Екатеринбурге к правозащитнику и блогеру Алексею Соколову в квартиру нагрянули силовики. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Как передает Telegram-канал УралLIVE, администратор канала "Правозащитники Урала" проходит фигурантом по делу о распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации. Источник в силовых структурах сообщает, что Соколов мог распространять среди своих клиентов и других людей экстремистские материалы. О чем именно идет речь пока неизвестно.

На видео силовики спрашивают у блогера, какое положение он занимает в преступном мире. Тот в ответ отвечает, что вообще не имеет к этому какого-либо отношения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.4 "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

В рамках этого же дела проходят обыски и у единомышленников Соколова, "в действиях которых усматриваются признаки распространения экстремистской идеологии". По данным "Вечерних ведомостей", речь идет о другом правозащитнике Ларисе Захаровой. Оба специализируются на защите прав заключенных.