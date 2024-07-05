Шестилетняя девочка скончалась после атаки БПЛА на Кубани

Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате ночной атаки украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

До этого он написал, что ПВО сбили несколько беспилотников, госпитализированы шесть человек, среди них двое детей.

В результате атаки был поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали. Для них подготовлен пункт временного размещения.

Кроме этого, по словам губернатора, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы.

Shot пишет, что девочка получила осколочные ранения в результате падения одного из дронов, ее смогли госпитализировать, но, предварительно, травмы оказались несовместимы с жизнью. Также ранения получили еще один маленький мальчик и четверо взрослых. Им продолжают оказывать помощь.

Минобороны России сообщает, что средства ПВО за ночь уничтожили 14 БПЛА над Краснодарским краем, 10 БПЛА над Ростовской областью и 14 - над Запорожской.