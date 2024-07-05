В Екатеринбурге мошенники заставили школьницу взять кредит на мать и перевести деньги им

В Екатеринбурге мошенники убедили восьмиклассницу оформить кредит на мать и все деньги перевести им.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, школьница через мессенджер нашла канал, где предлагали заработок за просмотры видеоконтента. Она написала администратору. В ответ неизвестный потребовал отправить ему фото банковской карты матери, где будет указан номер платежки, ее владелец и срок действия.

Девочка согласилась, а после этого ей через мобильное приложение банка пришло уведомление о срыве международного перевода и штрафе в 100 тысяч рублей в отношении ее родителей. Школьнице было рекомендовано снова связаться с администратором, который убедил взять телефон у мамы и зайти в мобильный банк, что она и сделала. Следуя указаниям незнакомца, дочь перевела со счетов матери 122 тысячи рублей, а также подала от ее имени заявку на открытие кредитной карты. После чего банк одобрил кредитку с лимитом 310 тысяч рублей.

В итоге девочка успела перевести злоумышленникам заемные 208 тысяч рублей. Затем ей поступило сообщение, что ее карта заблокирована и нужно связаться со службой поддержки. Когда обо всем узнала мать, то рассказала дочери, что она стала жертвой мошенников. Ущерб составил 330 тысяч рублей (122 тысячи – личные, 208 тысяч – кредитные).

Полицейскими возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В МВД призывают родителей провести с детьми обстоятельную беседу о недопустимости общения с незнакомцами в интернете.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мошенник выманил у школьницы 700 тысяч рублей в игровом чате.