Сунак уходит в отставку после поражения консерваторов на выборах

Британский премьер-министр Риши Сунак объявил об уходе в отставку после того, как консерваторы проиграли на парламентских выборах. Он добавил, что позвонил лидеру победивших лейбористов Киру Страмеру и поздравил его. Очевидно, теперь Страмер станет премьер-министром и сформирует новое правительство.

Левоцентристы не просто побеждают на выборах – они значительно превосходят число, необходимое для создания большинства в парламенте (389 кресел при необходимых 326). Относительно прошлых выборов они прибавляют 193 голоса, то есть практически половину.

Консерваторы же терпят сокрушительное поражение (прошлые выборы – 313 кресел, теперь – 98). Сунак отметил, что "британский народ вынес отрезвляющий вердикт" и добавил, что "есть много того, из чего можно извлечь урок и над чем поразмыслить".

С поражением на этих парламентских выборах заканчивается полтора десятка лет консерваторов у власти. В последние годы премьер-министры стремительно менялись, и каждый следующий был еще менее популярен, чем предыдущий.