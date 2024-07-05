Полиция предупредила самозанятых Екатеринбурга о новом "разводе" мошенников

Жителей Екатеринбурга предупредили о новой схеме мошенников, направленной на самозанятых и предпринимателей. Своими манипуляциями злоумышленники получают доступ к Госуслугам, после чего оформляют микрозаймы.

Как сообщает пресс-службу УМВД по Екатеринбургу, потенциальным жертвам звонят "налоговики" и сообщают о якобы не учтенных при расчете налога суммах, поступивших на банковский счет. Затем следует информация о необходимости пройти сверку налоговых платежей - якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, и предлагают с ним ознакомиться.

"Документ, о котором говорят аферисты, не отображается в приложении "Мой налог" или в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Тогда мошенники сообщают, что ресурс ФНС и портал "Госуслуги" рассинхронизировались, а для восстановления работы нужно назвать код из смс-сообщения", - поясняют в полиции.

Ничего не подозревающие жертвы называют код, после чего мошенники получают доступ к их личному кабинету на Госуслугах. От их же имени оформляется множество микрозаймов в микрофинансовых организациях.

Уральцев просят быть бдительными.