Прекращено дело в отношении погибшего генерала, переводившего деньги Ивану Попову

Прекращено уголовное дело в отношении погибшего генерал-лейтенанта Олега Цокова. Он был фигурантом дела о мошенничестве, в котором главным обвиняемым является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что материалы в отношении Попова и еще одного фигуранта по фамилии Моисеев были выделены в отдельное производство, а в отношении Цокова дело закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России.

Попов находится под арестом с мая 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Попов вину отрицает.

Денежный перевод от Цокова на счет Попова стал одним из аргументов следствия, которое пытается доказать сговор двух офицеров. Попов утверждает, что Цоков одолжил ему деньги.