Аномальная жара в Свердловской области отступит в выходные

Аномальная жара, накрывшая Средний Урал на этой неделе, постепенно будет отступать.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 5-6 июля с севера на юг по Свердловской области проследует атмосферный фронт. В осадках он проявит себя слабо, но немного ослабит накал жары. Температура воздуха в предстоящие выходные, 6-7 июля, будет на 5-6 градусов ниже, чем сейчас. Днем она составит 26-30 градусов.

"Первые дни следующей недели, 8-10 июля, существенных изменений в температуре не обещают. Вероятны локальные дожди и грозы", - отметила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, накануне на свердловских дорогах ввели ограничения для большегрузов из-за жаркой погоды.