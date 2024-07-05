В Тюменской области раздали гранты по нацпроекту "Культура"

Губернатор Тюменской области Александр Моор привел результаты пятого конкурсв грантов в рамках региональной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

"Для музыкантов, певцов и артистов это хорошая возможность развить свой проект. Тем более, у нас есть талантливые коллективы не только из Тюмени. Активно живет культура на селе и в малых городах. За пять лет гранты на общую сумму 9 млн руб. достались 30 коллективам из 16 муниципальных образований Тюменской области", - написал губернатор в своем telegram-канале.

В 2024 г. гранты получат юношеская театральная студия "Наш театр" (Казанский район), духовой оркестр МАУК "Арт-Вояж" (Ялуторовск), ансамбль татарской песни "Зобержет" (Нижнетавдинский район), вокальная группа "Горсточка" (Сладковский район), ансамбль народной песни "Златоцвет" (Тюмень), ансамбль русской и казачьей песни "Начало" (Омутинский район). Размер субсидии из областного бюджета составит 300 тыс. руб. на каждый коллектив.

Ранее правительство Тюменской области и Фонд содействия инновациям на ПМЭФ заключили соглашение, направленное на развитие предпринимательства в научно-технической сфере и реализацию научно-инновационных проектов. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

"Мы продолжим взаимодействие в сфере развития инноваций, чтобы через наш межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр связать разработки молодых ученых с реальным производством. У нас есть инструменты, которые позволяют "доращивать" научные разработки и сопровождать их до этапа практического внедрения", – сказал Пантелеев.

В 2023 г. тюменские исследователи уже получили от Фонда содействия инновациям гранты на общую сумму порядка 36 млн руб.