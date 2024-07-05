Магазины в РФ могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

Торговые точки в России могут остановить продажу импортных виниловых пластинок из-за 14-го пакета антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Ограничения запрещают экспорт в РФ винила, его производных и полимеров.

Как заявил партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин, запрет распространяется и на ввоз в целях личного использования, исключения составляют лишь консульские и дипломатические миссии. Пользователи соцсетей начали сообщать о получении уведомлений от магазинов о приостановке продаж зарубежных пластинок. Санкции затронут и российских музыкантов, которые заказывали выпуски своих альбомов на виниле в Европе.

Спрос на виниловые проигрыватели и пластинки растет на протяжении нескольких лет по всему миру. Представители "Яндекс маркета", Wildberries, Ozon и "Мегамаркета" заявили, что на площадках в 2023 году было продано в среднем в 1,6–2 раза больше виниловых проигрывателей, сообщают "Ведомости".