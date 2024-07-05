05 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Жители Кургана заявили об отказе администрации делать ремонт после паводков

Администрация Кургана не хочет делать ремонт домов после паводков.

Как заявила местная жительница Валентина Горожанина, власти объявили о том, что "нам будет предоставлена помощь от правительства, выплаты". "Было указано, какие выплаты и по каким критериям. Выплаты на утрату имущества и на капитальный ремонт дома. Выплаты мы плюс-минус получили, но по низким критериям: у некоторых была полная утрата имущества, а выплаты были только по частичной", — сказала женщина.

По ее словам, по вопросу капитального ремонта от администрации города никаких конкретных ответов нет. Все пострадавшие жители получают сплошные отказы.

"Соседям одобрили капитальный ремонт дома, уже получили они сертификат, а маме выдали отказ на соседей. То есть перепутали все документы от и до. Мы обратились в Следственный комитет с просьбой, чтобы нам помогли разобраться в ситуации. Следственный комитет хотел возбудить уголовное дело, но прокуратура отказала, так как они не видят преступления в этом", — заявила другая местная жительница Яна Гошуренко.

По ее словам, в прокуратуре отказ в заведении уголовного дела также объяснили тем, что никаких заявлений со стороны жителей об инцидентах не было, хотя, по утверждениям горожанки, обращались в орган очень много.

"Хотя мы писали, мы обращение писали и [губернатору Курганской области Вадиму] Шумкову, и в прокуратуру. И... нет ответов... ни от кого вообще", — отметила Гошуренко, сообщают "Известия".

Ранее в пресс-службе правительства РФ заявили, что Курганская область получит 4 млрд руб. для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ. Средства, выделенные по поручению президента Владимира Путина, поступят из резервного фонда правительства.

Теги: паводок, потоп


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