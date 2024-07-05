Приготовить свекольник теперь обойдется на 11% дороже

Приготовление популярного в России летнего холодного супа свекольника стало на 11% дороже, по сравнению с 2023 годом.

Согласно данным аналитиков АТОЛ на основе анализа обезличенных данных продаж 6,1 млн чеков, картофель относительно прошлого года в среднем подорожал на 33%. Его медианная цена в магазинах в июне была 56 руб. за 1 кг. Средняя стоимость свеклы увеличилась на 16%. В магазинах за 1 кг россияне в среднем заплатят за нее 67 руб. Рост медианной цены также наблюдается и за упаковку яиц. Относительно показателей июня 2023 года средняя стоимость десятка яиц выросла на 38% и составляет 119 руб.

При этом палку вареной колбасы в среднем россияне, как и в прошлом году, могут купить за 412 руб., 1 кг огурцов — за 196 руб., а упаковку сметаны — за 102 руб., сообщают "Известия".

Напомним, в России, несмотря на начало сезона овощей, цены в рознице на них продолжают расти. Как заявили в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", свекла с начала года подорожала на 92,3%, до 70 руб./кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб./кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб./кг.