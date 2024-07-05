ЦБ РФ просят проверить отказы в оформлении краткосрочных ОСАГО

Банк России просят вмешаться в ситуацию с отказами страховых компаний оформлять краткосрочные полиса ОСАГО.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в адрес главы ЦБ РФ соответствующее обращение. В документе сказано, что не редко для оформления краткосрочного полиса ОСАГО сотруднику страховой компании необходимо специальное разрешение вышестоящего руководства, получить которое не всегда удается, вынуждая тем самым клиента оформить ОСАГО сроком на 12 месяцев.

Также парламентарий просит разобраться с завышенной стоимостью полиса. Так, цена страховки сроком на шесть месяцев может составлять 70% от суммы ОСАГО на 12 месяцев, а со сроками два месяца, один месяц, один день — 55%. Нилов сослался на поступающие жалобы от водителей и объединений, защищающих права автомобилистов.

На проблему с отказами ранее жаловались в ФАС и Роспотребнадзор депутаты от "Единой России", сообщают "Известия".