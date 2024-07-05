В России могут увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

Депутаты Госдумы от ЛДПР вносят на рассмотрение проект закона, которым в том числе предлагается увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета до 10 тыс. руб. и за курение табака и никотинсодержащей продукции до 5 тыс. руб.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сегодня штрафы за мелкое хулиганство в самолете начинаются от 500 до 1 тыс. руб., за курение - от 500 до 1,5 тыс. руб., за нахождение в состоянии алкогольного опьянения - от 500 до 1,5 тыс. рубю, а также за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна - от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Депутаты считают, что эти штрафы "крайне малы и не останавливают авиадебоширов", сообщает РИА "Новости".