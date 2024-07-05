В Госдуме поддержали увеличение вычета по НДФЛ за сдачу ГТО

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, увеличивающую до 18 тыс. руб. за год размер вычета по НДФЛ, который будет предоставляться россиянам за сдачу нормативов ГТО.

В первоначальной редакции проекта закона предполагалось, что для граждан, которые сдают нормативы, вводился налоговый вычет в размере 500 руб. в месяц - 6 тыс. руб. за год. Бюджетный комитет ко второму чтению поддержал поправку кабмина России, которая увеличивает размер этого вычета до 18 тыс. руб. за год.

Таким образом, при базовой ставке НДФЛ в 13%, россиянин сможет вернуть до 2 тыс. 340 руб. в год. Право на вычет распространяется на тех, кто выполнил нормативы испытаний комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, сообщает РИА "Новости".