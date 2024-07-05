Соскин заявил, что Зеленский оскорбил Карлсона, сорвав интервью

Президент Украины Владимир Зеленский публично оскорбил известного американского журналиста Такера Карлсона, сорвав с ним интервью.

Как сообщил на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря. "Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — указал бывший советник.

Эксперт отметил, что слова Карлсона свидетельствуют о том, что он получил согласие от украинских властей. При этом заявление Никифорова означает срыв договоренностей. "Если Никифоров так заявил, значит, ему это приказали", — сказал Соскин.

Он считает, что публичное оскорбление может привести к тому, что Карлсон начнет расследование в отношение Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.

Ранее журналист намекнул на скорый выход интервью с президентом Украины. Однако по словам Сергея Никифорова, в графике Зеленского нет такого интервью.