Муфтият Карачаево-Черкесии объявил о временном запрете ношения никабов

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев подписал указ о введении на территории республики временного запрета на ношение никабов.

"Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", – говорится в документе, который появился в Telegram-канале управления.

Указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа, сказано в сообщении.

Ранее отдел фетв при муфтияте Дагестана провел тщательный анализ шариатских текстов и заявил, что не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба.