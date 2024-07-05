Украина хочет получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО на саммите

Украинские власти хотят получить обещания, что страна неотвратимо станет членом Североатлантического альянса, на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

Как сообщила Politico глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко, в ожидании членства Киев хочет получить больше обещаний о предоставлении вооружений со стороны стран, входящих в Альянс. Галибаренко отметила, что просьба Киева о приглашении в НАТО "просто так не исчезнет с его повестки" и Украина хочет более серьезных обещаний, чем то, что было озвучено на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года.

Глава миссии также прокомментировала слова экс-президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за несколько дней. Галибаренко заявила, что считает эти планы нереалистичными.

Владимир Зеленский следом за американскими демократами почувствовал вероятный провал Джо Байдена на выборах и на фоне слухов о тайных переговорах Путина и Трампа заявил, что также "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды по урегулированию российско-украинского конфликта.