Премьер Венгрии Орбан намерен встретиться с Путиным

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с лидером России Владимиром Путиным 5 июля.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, как ожидается, Орбан прибудет в Москву. "Стратегия" премьера заключается в том, чтобы "выслушать обе стороны" конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина 5 июля насыщенный график, о котором будут информировать.

Ранее стало известно, что украинские власти не примут предложение главы правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Как сообщил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква, президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию.