Уникальный реликтовый краснокнижный лотос зацвел в Астраханской области

Первые цветки реликтового растения лотос были обнаружены на прошлой неделе инспекторами службы природопользования в Камызякском районе Астраханской области. Здесь на мелководных и хорошо прогреваемых участках местных ериков традиционно появляются первые цветущие лотосы.

Цветение лотоса привлекает большое количество жителей и гостей региона, которые в этот период стараются поближе рассмотреть и сфотографировать реликтовое растение. В таких ситуациях важно помнить, что за причинение вреда или уничтожение краснокнижного растения предусмотрен штраф на граждан в размере от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, напоминает служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

За срыв цветков лотоса помимо штрафа придётся также возместить ущерб, величина которого за один цветок составляет 300 рублей.

Заезд на плавательных средствах в заросли лотоса запрещён, так как при этом происходит замятие и повреждение растения.

В этом случае размер рассчитанного ущерба за один квадратный метр замятых зарослей составит около 1200 рублей.