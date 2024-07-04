Астраханская область наращивает туристическую инфраструктуру

"В последние годы Астраханская область входит в топ-10 регионов России по росту турпотока. В прошлом году область посетили 1 млн 370 тысяч гостей. В развитии отрасли большую помощь нам оказывает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Особую популярность в стране в последнее время набирает экотуризм.

"В рамках нацпроекта нам удалось привлечь более 290 млн рублей федеральных средств на создание в регионе кемпингов и глэмпингов, общий объем инвестиций – более 600 млн рублей. Всего до конца года будет обустроено 270 номерных мест, 133 из них уже начали работу", - сообщил Игорь Бабушкин.

Сегодня на очередном совещании о ходе турсезона в Астраханской области обсуждали также предстоящее благоустройство визитной карточки Астрахани – Петровской набережной. Здесь установят беседки, новые зоны отдыха с качелями, смотровую площадку и элементы навигации.

"На эти цели направим более 38 млн рублей", - уточнил губернатор.

Еще один вопрос повестки – отдых на воде. Раньше на территории области не было сертифицированных пляжей.

В этом году официально откроют сразу два: на городском острове и в поселке Асадуллаево Приволжского района. Торжественное открытие запланировано на 6 июля этого года. Об этом сообщила губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину министр экономического развития региона Элина Полянская.

На создание и развитие сертифицированных пляжей по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» в прошлом году министерство экономического развития Астраханской области предоставило гранты. За счет этих средств предприниматели благоустроили береговую территорию, приобрели лежанки, обустроили детские и спортивные зоны отдыха, фудкорты и причал для маломерных судов.

«Кемпинг и глэмпинг пользуются большим спросом. Реализацию этих проектов необходимо продолжать, – считает Игорь Бабушкин. – Важно включиться в новый нацпроект, который поможет развивать туристическую отрасль и привлечь новые средства для этого».