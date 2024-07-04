В Астрахани стартует V межрегиональный конкурс художественного мастерства «Код творчества»

В июле 2024 года в музейно-культурном центре «Дом купца Г.В. Тетюшинова» в Астрахани стартует V межрегиональный конкурс художественного мастерства «Код творчества».

Учредителем конкурса художественного мастерства является Астраханская картинная галерея. Его подготовку и проведение осуществляет филиал галереи — музейно-культурный центр «Дом купца Г.В. Тетюшинова».

Как сообщили в министерстве культуры Астраханской области, конкурс является дистанционным и предоставляет участникам возможность продемонстрировать творческие способности, не выходя из дома посредством фото- и видеоматериалов. Он проходит по девяти номинациям: художественное слово, вокал, хореография, театр, фольклор, инструментальное творчество, изобразительное, декоративно-прикладное искусство и фоторабота. Участниками могут стать семья, творческие коллективы или любой желающий в возрасте от 3 до 80+ лет.

Заявки, фото- и видеоматериалы присылаются на электронную почту организаторов tetushinka@yandex.ru с 1 по 21 июля. Положение о конкурсе размещено на сайте.

По результатам конкурсных выступлений участникам присуждаются дипломы лауреатов I, II и III степени. Лучшие работы мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также фотоработы будут представлены на виртуальных выставках на сайте Дома купца Тетюшинова. Лучшие исполнители в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Театр», «Фольклор» будут приглашены для участия в музейных мероприятиях.

Оргкомитет предоставляет благодарственные письма руководителям, подготовивших к конкурсу юных участников. Контактный телефон: 51-61-01.