Суд заключил под стражу троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, подозреваемых в подготовке теракта на территории Дагестана, поместили под стражу. Меру пресечения вынес Советский районный суд Махачкалы.

Как передает Интерфакс, все трое пробудут в СИЗО до 2 сентября текущего года. В суде отметили, что, согласно материалам дела, подозреваемые объединились в организованную группу для совершения терактов на территории республики. 23 июня они приобрели огнестрельное и иное оружие, которое хранили по месту жительства в селе Сергокала Сергокалинского района и городе Махачкале. Помимо этого они изготовили взрывное устройство для дальнейшей террористической атаки.

Сейчас троице вменяют три статьи: ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Подготовка теракта), ч.4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч.4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Однако в экстренных службах редакции сообщают, что подозреваемые также причастны к ликвидированным ранее боевикам в Дагестане и могли также содействовать недавним нападениям на религиозные учреждения республики.