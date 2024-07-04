Астраханская облдума одобрила инициированные губернатором новые меры социальной поддержки граждан в регионе

Сегодня депутаты Думы Астраханской области рассмотрели и единогласно приняли в двух чтениях ряд важных законопроектов, внесённых губернатором Игорем Бабушкиным. Они касаются многодетных семей, военнослужащих СВО, детей, пострадавших от агрессии Украины в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Глава региона инициировал законопроект, которым дополняется перечень получателей мер поддержки для семей с детьми. В него предлагается включить семьи, имеющие детей, пострадавших от агрессии Украины в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также на территориях, прилегающих к районам проведения СВО в соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2023 №975 «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины».

Семьям, в которых есть несовершеннолетние дети, получившие различные травмы или контузию, предоставят право на получение внеочередной медицинской помощи. Также семья сможет раз в год бесплатно получить путёвку на отдых или санаторно-курортное лечение, включая проезд. Законопроект вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Депутаты поддержали губернаторский законопроект, которым предоставляется право на бесплатное получение социальных услуг в стационарной форме участникам СВО, членам их семей, детям, пострадавшим от агрессии на Украине, а в случае необходимости – сопровождающим их лицам.

Также парламентарии одобрили изменения в сфере поддержки многодетных семей. В частности, предусматривается ежемесячное пособие на питание детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в размере 790,5 руб. Вводится пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сейчас пособие предоставляется только на оплату коммунальных услуг. Размер выплаты составит 746,61 руб. на каждого члена семьи. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

С августа 2024 года до 6300 рублей увеличится размер пособия на обеспечение школьников из многодетных семей спортивной формой, одеждой для посещения учебных занятий, а также письменными принадлежностями.

До 100 тысяч рублей на каждого ребенка смогут получить семьи при рождении тройни или более детей. При этом критерий нуждаемости учитывать не станут. Сейчас семьи, в которых появляется на свет тройня, имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей с учетом критерия нуждаемости. Принятая норма распространится и на усыновителей одновременно трёх и более детей.

Кроме того, исключается критерий нуждаемости для бесплатного посещения многодетными семьями государственных музеев, парков культуры и отдыха, находящихся в ведении Астраханской области.