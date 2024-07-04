Транспортная реформа в Екатеринбурге стартует на два месяца раньше

В Екатеринбурге на два месяца раньше стартует транспортная реформа, а именно ее часть с переводом перевозчиков на брутто-контракты. Соответствующее постановление уже подписал первый замглавы города Игорь Сутягин.

Подробнее о переходе на брутто-контракты мы писали ранее. Согласно принципу договора, оплата перевозчикам будет начисляться исходя не из пассажиропотока, а за пройденный километр, с учетом коэффициента качества: соблюдение расписания, состояние автобуса и работа экипажа. Выручка от билетов теперь будет идти в бюджет города, а уже оттуда на зарплаты водителям.

"Установить, что с 01.08.2024 плата за проезд пассажиров и провоз багажа в городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании "город Екатеринбург" в полном объеме подлежит перечислению муниципальному заказчику",— говорится в документе.

Изменения не распространяются на муниципальные контракты на выполнение работ по перевозки пассажиров, заключенные до 01.07.2024.

Напомним, что новая масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге должна была стартовать 1 октября.