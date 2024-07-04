Бастрыкин узнал о критике СКР из-за дела братьев-мигрантов, избивших 11-летнюю одноклассницу в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин узнал о негативной реакции общественности на прекращение уголовного преследования в отношении двух братьев-мигрантов из Нижнего Тагила, избивших 11-летнюю одноклассницу.

"В настоящее время уголовное преследование в отношении малолетних фигурантов прекращено, в отношении их матери расследуется уголовное дело о хулиганстве. В СМИ получила распространение информация, содержащая критику следствия в связи с прекращением уголовного преследования", - отмечают в пресс-службе СКР.

В связи с этим глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях.

Ранее стало известно, что в отношении братьев-азербайджанцев не станут возбуждать уголовное дело. В материалах следствия сказано, что решение принято в связи с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).

Следователь по особо важным делам заключил, что подростков не нужно преследовать по уголовной статье по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Следствие и признает, что девочка получила два удара кулаком по лицу от одного брата, два удара ногой - от второго и пощечину от матери обидчиков. При этом медики заключили, что серьезного вреда здоровью школьницы не причинено.

После избиения, за которым наблюдала мать мальчиков, пострадавшая попала в больницу. По ее словам, родительница не только не извинилась перед ней и ее бабушкой. Более того, проведя новогодние праздники в больнице, девочка узнала, что ее бабушке стали поступать угрозы о следующем избиении внучки.

Сами же школьники с матерью заявили, что подвергались травле со стороны одноклассников. А в тот день пострадавшая вместе с другими девочкам заранее назначили им "стрелку".