04 Июля 2024
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Политика Тверская область
Фото: Накануне.RU

В суд передали материалы по жителю Твери, фиктивно зарегистрировавшему фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

В Максатихинский межрайонный суд Тверской области направили материалы дела 36-летнего местного жителя по фамилии Ашуров, который якобы помог с регистрацией фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Как сообщает пресс-служба прокуратура Тверской области, мужчину обвиняют в совершении 14 эпизодов преступлений по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Свою вину мужчина признал. Отмечается, что у обвиняемого есть действительный паспорт гражданина Таджикистана и загранпаспорт гражданина России.

Напомним, что по версии следствия Ашуров зарегистрировал у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Последний владел автомобилем Renault Symbol, на котором скрылись террористы.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Исроила Исломова и его сыновей — Аминчона и Диловара, выходцев из Таджикистана с гражданством РФ. Им вменяется пособничество террористам. Следствие считает, что Исломов и два его сына были осведомлены о намерениях террористов. "Коммерсантъ" сообщал, что братья Исломовы собирали информацию для террористов и обеспечили их транспортом, а также поселили у себя и возили их.

Теги: Крокус, Ашуров, суд, обвинение, теракт, регистрация


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