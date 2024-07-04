Суд арестовал полковника ВДВ Городилова по делу о крупном мошенничестве

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артема Городилова арестовали по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Решение сегодня вынес 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

Ему назначена мера пресечения в виде ареста до 19 августа текущего года, сообщает Интерфакс. Обвинение Гордееву пока не предъявили.

Напомним, о задержании Гордеева силами военной контрразведки ФСБ стало известно сегодня. По некоторым данным, гвардии полковника задержали в Рязани, а затем доставили в Москву.

В апреле 2022 года сообщалось, что за бои в Киевской области указом министра обороны Артему Городилову было досрочно присвоено воинское звание "гвардии полковник". Позже он был назначен командиром Уссурийского отдельного соединения ВДВ. В мае в телевизионных сюжетах его называли командиром 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Уссурийске, отмечает газета.

В 2023 году Городилова включили в санкционные списки людей, которым запрещен въезд в США.