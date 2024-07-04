Россияне смогут попасть в Чехию только по биометрическим паспортам

Жители РФ больше не смогут попасть в Чехию без биометрического паспорта. Об этом сегодня в социальных сетях сообщил глава чешского МИД Ян Липавский. По его словам, ограничения вводятся ради безопасности местного населения.

"Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Любой желающий пребывать в нашей стране должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Для русских небиометрический паспорт более не будет достаточным", - написал Липавский.

Он добавил, что у причастных к взрыву во Врбетице в 2014 году были небиометрические паспорта. Напомним, что причастными власти Чехии посчитали российские спецслужбы.