После тюменских историй с мигрантами власти УрФО намерены фильтровать приток иностранцев

04 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

После тюменских историй с мигрантами власти УрФО намерены фильтровать приток иностранцев

В полпредстве УрФО заявили, что намерены фильтровать приток иностранцев в регионы, после тревожных историй с мигрантами в Тюменской области. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

"Фактически все субъекты испытывают миграционное давление, потому что промышленно развитые регионы с высоким уровнем дохода, конечно же, являются очень привлекательными для иностранных граждан. Они сюда приезжают и, к сожалению, часто не хотят соблюдать законы Российской Федерации, не хотят жить по нашим правилам, по нашим нормам, соблюдать нормы поведения в этом обществе. И вот здесь, если говорить конкретно по Тюменской области, конечно, надо разворачивать полномасштабную работу. С одной стороны - по выстраиванию фильтров, чтобы к нам приезжали все-таки те люди, которые хотят соблюдать наши законы, хотят адаптироваться и работать, а не заниматься какими-то криминальными вещами. И, конечно, необходима работа по социокультурной адаптации иностранных граждан, чтобы они знали основы миграционного законодательства, административного, уголовного, чтобы знали как выполнять религиозные обряды. И тогда вот это напряжение будет снижаться", - пояснил Кириллов.

Он также отметил, что причиной неприязни к приезжим является не расизм, а их девиантное и вызывающее поведение.

"Фактически все субъекты УрФО исторически формировались как многонациональные и поэтому этот опыт межнационального взаимодействия достаточно богатый во всех субъектах. И, как правило, поводом для этих конфликтов становится не негативное восприятие того или иного представителя той или иной этнической группы, а именно их девиантное вызывающее поведение", - отметил Кириллов.

По его словам, подогревают враждебность и сложная геополитическая ситуация с внешним информационным давлением. Оно апеллирует тезисами, направленными на снижение уровня общественной поддержки СВО, русофобскими высказываниями, тезисами деколонизации России, сепаратизмом. До сих пор власти не всегда знают, как на это отвечать, а потому необходимо продолжать работу по этому направлению.

Напомним, 5 января 2024 года во дворе дома по ул. Муравленко в Тюмени произошел конфликт между уроженцами одной из республик Закавказья. Во время разборок мужчины схватились за оружие: огнестрельное и травматическое. Один из участников конфликта был ранен в плечо, его госпитализировали. Также ранение получил знакомый потерпевшего.

В феврале текущего года Центральный районный суд Тюмени также отправил под арест троих участников драк со школьниками. Все они азербайджанцы, но с российскими паспортами.

Теги: мигрант, давление


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети