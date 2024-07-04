После тюменских историй с мигрантами власти УрФО намерены фильтровать приток иностранцев

В полпредстве УрФО заявили, что намерены фильтровать приток иностранцев в регионы, после тревожных историй с мигрантами в Тюменской области. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

"Фактически все субъекты испытывают миграционное давление, потому что промышленно развитые регионы с высоким уровнем дохода, конечно же, являются очень привлекательными для иностранных граждан. Они сюда приезжают и, к сожалению, часто не хотят соблюдать законы Российской Федерации, не хотят жить по нашим правилам, по нашим нормам, соблюдать нормы поведения в этом обществе. И вот здесь, если говорить конкретно по Тюменской области, конечно, надо разворачивать полномасштабную работу. С одной стороны - по выстраиванию фильтров, чтобы к нам приезжали все-таки те люди, которые хотят соблюдать наши законы, хотят адаптироваться и работать, а не заниматься какими-то криминальными вещами. И, конечно, необходима работа по социокультурной адаптации иностранных граждан, чтобы они знали основы миграционного законодательства, административного, уголовного, чтобы знали как выполнять религиозные обряды. И тогда вот это напряжение будет снижаться", - пояснил Кириллов.

Он также отметил, что причиной неприязни к приезжим является не расизм, а их девиантное и вызывающее поведение.

"Фактически все субъекты УрФО исторически формировались как многонациональные и поэтому этот опыт межнационального взаимодействия достаточно богатый во всех субъектах. И, как правило, поводом для этих конфликтов становится не негативное восприятие того или иного представителя той или иной этнической группы, а именно их девиантное вызывающее поведение", - отметил Кириллов.

По его словам, подогревают враждебность и сложная геополитическая ситуация с внешним информационным давлением. Оно апеллирует тезисами, направленными на снижение уровня общественной поддержки СВО, русофобскими высказываниями, тезисами деколонизации России, сепаратизмом. До сих пор власти не всегда знают, как на это отвечать, а потому необходимо продолжать работу по этому направлению.

Напомним, 5 января 2024 года во дворе дома по ул. Муравленко в Тюмени произошел конфликт между уроженцами одной из республик Закавказья. Во время разборок мужчины схватились за оружие: огнестрельное и травматическое. Один из участников конфликта был ранен в плечо, его госпитализировали. Также ранение получил знакомый потерпевшего.

В феврале текущего года Центральный районный суд Тюмени также отправил под арест троих участников драк со школьниками. Все они азербайджанцы, но с российскими паспортами.