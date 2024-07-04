ВC России поразили два предприятия ВПК и один НПЗ на Украине
Российские военные поразили два предприятия ВПК Украины, сообщает Минобороны РФ.
Также, по данным ведомства, удары нанесены по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, снабжавшим воинские части ВСУ, цеху производства и складу хранения ударных БПЛА.
Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Цели поразили оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.