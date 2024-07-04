Экономика не справляется. Замглавы аппарата президента рассказал, почему работа с мигрантами важна для России

Российская экономика не справляется без участия мигрантов, приезжающих на заработки. Об этом сегодня в Екатеринбурге заявил заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Он отметил, что по этой причине необходимо лучше работать в сфере межнациональных отношений и адаптации приезжих к российским культуре и законодательству.

"Одной из основных является проблема, связанная с миграцией - иностранными рабочими, без участие которых, к сожалению, наша экономика сейчас не справляется. Поэтому нужно делать все для того, чтобы эти иностранные граждане, приезжая в нашу страну, вели себя соответствующе нормам поведения Российской Федерации, в соответствии с нашим законодательством и знали русский язык. Но, к сожалению, в силу разных обстоятельств не всегда так происходит. Они (мигранты) часто совершают преступления и это вызывает широкий общественный резонанс. Мы считаем, что это проблема региона. Вместе с федеральными органами они (власти) должны заниматься этим более эффективно", - отметил Магомедов.

По его словам, в УрФО наблюдается целый ряд проблем в межнациональной сфере, который беспокоит аппарат. Одной из них является снижение доли населения, которое считает межнациональные отношения положительными. И хотя показатель все еще выше 70%, годами ранее он был значительно выше.