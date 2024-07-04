Новый глава Югры получил то, о чем мечтал в детстве

И.о. главы Югры исполнил мечту своего детства – побывал в Когалыме. Об этом он рассказал на встрече с городскими главой и депутатами, а также представителями крупных предприятий. По мнению Руслана Кухарука, Когалым можно считать примером создания хороших условий для жизни.

"Созданы условия, чтобы качественно и комфортно жить, заниматься спортом, получать образование, которое поможет поступить в любой вуз страны. Если вы не побывали в Когалыме, вы не знаете Югру", - цитирует Кухарука официальный telegram-канал окружных властей.

Сегодня Кухарук работает в Когалмые в компании главы Минэнерго Сергея Цивилева.