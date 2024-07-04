"Борьба будет продолжена". Суд отказал в регистрации инициативной группы против мусорного полигона в Сысерти

Свердловский областной суд принял решение по отказу в регистрации инициативной группы по проведению референдума по строительству мусорного полигона в Сысерти.

Как сообщили Накануне.RU представители инициативной группы по данному вопросу, решение было вынесено сегодня, 4 июля.

"Суд признал действия избирательной комиссии законными, права жителей не существенными и оставил второе решение Сысертского районного суда без изменений", - заявили активисты.

Ситуацию прокомментировал юрист Иван Волков.

"Сегодня в областном суде нас удивила непоследовательность позиции именно этого состава Свердловского областного суда, который при аналогичных, тех же самых правоотношениях, которые сложились между тем же ответчиком – Сысертской ТИК – и группой граждан Сысертского городского округа, вынес совершенно иное решение, проигнорировав победное решение Свердловского областного суда, которое уже вступило в силу. Облсуд сказал, что действие Сысертской ТИК по отказу в проведении референдума граждан Сысертского городского округа незаконно. Это уже вступившее в силу решение суда. Очевидно, что точку в этом вопросе с правовой точки зрения поставит высшая инстанция судов. Я говорю не о Кассационном суде, а о Верховном суде. Борьба будет продолжена.

Тем не менее, Свердловский областной суд возложил обязанность на Сысертскую ТИК пересмотреть заявку. Завтра мы ждем от комиссии ответа по данному вопросу. В зависимости от их ответа по победному нашему суду, который мы выиграли в первой инстанции, будем действовать далее", - отметил Волков.

Напомним, в июне Сысертскую районную ТИК обязали повторно рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Активисты выступают против строительства мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", который, как считают жители Сысерти, станет не более чем мусорным полигоном, разрушающим окружающую среду.