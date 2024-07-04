В Прикамье несколько девочек избили мальчика

В Пермском крае несколько 12-летних девочек избили девятилетнего мальчика, приехавшего из Норильска погостить у родственников.

Парнишка встретился с друзьями, компания ушла кататься на великах. Потом они заехали во двор торгового центра, что возмутило нескольких 12-летних девочек. Они говорят, что просто сделали замечание, а в ответ пацаны начали грубо обзываться. Тогда школьницы выловили мальчика, усадили на бордюр и устроили разнос – одна держала за руки, другая надавала оплеух. Составлены "административки". Девочек также поставят на учёт, пишет Ural Mash.

"По данному факту обращений в полицию не поступало. По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних инициирована проверка. Участники инцидента установлены", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД по Пермскому краю.