Марина Дмитриева представила на совете законодателей ЦФО итоги мониторинга мер поддержки семей с детьми

Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева выступила на заседании совета законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Мероприятие состоялось 4 июля в городе Муром Владимирской области.

Как председатель комиссии по вопросам социальной политики Совета законодателей России она представила коллегам результаты мониторинга мер социальной поддержки семей с детьми, реализуемых в регионах, сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы.

Проводимый мониторинг показал, что во всех регионах ЦФО реализуются меры поддержки, определенные Указом Президента РФ, и в большинстве регионов ЦФО приняты дополнительные меры. В Липецкой и Тверской областях реализуется по 12 дополнительных мер. Более половины субъектов выплачивают ежемесячные пособия на детей, а также ввели освобождение от транспортного налога. Более трети регионов предоставляют бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря, частично или полностью берут на себя оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях. В частности, полностью от платы за детский сад освобождены многодетные семьи в Ивановской области. В некоторых областях введены уникальные – встречающиеся только в одном регионе – меры поддержки.

«Значимой региональной мерой поддержки семей с детьми и демографической мерой остается материнский (семейный) капитал», – продолжила Марина Дмитриева. Величина материнского капитала в субъектах ЦФО находится в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей. Анализ показал, что одним из самых востребованных направлений использования материнского капитала является газификация домовладений.

Также Марина Дмитриева сообщила, что в архитектуре мер поддержки семей появилась новая отдельная группа – «студенческая семья». По ее словам, регионы начинают дополнять комплекс мер поддержки семей с детьми мерами, ориентированными на поддержку студенческих семей. Марина Дмитриева сообщила коллегам, что в текущем году в Ивановской области размер студенческого материнского капитала увеличен до 1 млн рублей. С начала реализации (2017 год) – студенческий (материнский) капитал предоставлен 343 семьям. Председатель Ивановской областной Думы также подчеркнула, что поддержка молодых семей чрезвычайно важна и с точки зрения решения демографических проблем.

В заключение выступления Марина Дмитриева предложила несколько новых мер поддержки студенческих семей. В частности, рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предполагающих предоставление в первоочередном порядке студентам, обучающимся в организациях высшего образования и имеющим детей, жилых помещений в общежитиях. Также студенческие семьи могли бы получить право преимущественного приема детей в дошкольные образовательные организации.

Для решения демографических задач в Центральном федеральном округе Совет законодателей выработал еще ряд предложений.

Также члены совета обсудили вопросы дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей, приняли решение о создании Совета молодежных парламентов Центрального федерального округа в статусе рабочей группы.