Опрос: 78% работающих екатеринбуржцев считают СПО перспективным

Большинство жителей Екатеринбурга положительно оценивают среднее профессиональное образование. Таковы итоги опроса компании Авито Работа.

По данным исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 78% работающих екатеринбуржцев считают СПО перспективным. При этом 18% оценивают СПО как "очень перспективное", а 60% – как "скорее перспективное". Опрос также показал, что 69% респондентов из Екатеринбурга были бы готовы рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования, если бы только начинали свой карьерный путь.

Основными причинами такого выбора они называют быстрое получение профессии и возможность начать работать раньше (38%), возможность продолжить обучение в вузе после получения СПО (45%), высокий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием (31%) и практическую направленность обучения (20%). 17% опрошенных испытывают интерес к конкретной профессии, которую можно получить в рамках СПО. А 26% привлекают договоренности с предприятиями о трудоустройстве выпускников.

При этом 48% респондентов, прошедших опрос, получили высшее образование. 35% имеют среднее профессиональное образование, 4% – только среднее образование. 2% получили несколько высших образований, а 5% имеют несколько средних профессиональных образований.

Наиболее позитивно оценивают перспективы СПО высококвалифицированные специалисты, занятые умственным трудом (76%), и респонденты среди руководителей отделов и департаментов (75%).

Стоит отметить, что в условиях дефицита кадров российские предприятия говорят о нехватке специалистов рабочих профессий. Так, накануне гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов заявил о нехватке электриков.