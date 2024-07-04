Попали в "красную" зону. Власти отметили снижение положительного отношения к мигрантам в Свердловской и Челябинской областях

04 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Попали в "красную" зону. Власти отметили снижение положительного отношения к мигрантам в Свердловской и Челябинской областях

Жители Свердловской области стали хуже относиться к мигрантам по сравнению с другими российскими регионами, что отправило территорию в так называемую "красную" зону. Об этом на семинаре-совещании заявил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

"В апреле 2024 года положительно состояние национальных отношений в округе оценивают порядка 70% жителей. Это несколько ниже, чем по России в целом. Наилучшие оценки наблюдались в Тюменской области (более 83%), в Курганской области (80%), в Югре положительная динамика с 65% до 74%. В "красной" зоне пока находятся Челябинская и Свердловская области, где показатели несколько ниже", — заявил Кириллов

По его словам, только 12,1% опрошенных в УрФО позитивно оценивают работу власти в межнациональной сфере, 18% уральцев полагают, что применяемых мер недостаточно, а большинство и вовсе не знает, что региональное правительство применяет хоть какие-то меры по данному вопросу.

Кириллов считает, что стоит сконцентрироваться на решении ряда проблем. Первой из них является улучшение эффективности работы со старшеклассниками и студентами. По его данным, именно эти группы зачастую являются участниками межнациональных конфликтов.

"В прошлом году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок и иных форм воспитательной работы школьников и студентов с целью разъяснения основ государственной национальной политики. Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально", - отметил спикер.

Он добавил, что аналогичная работа была активизирована, но не завершена в отношении работодателей, использующих труд иностранцев. Работа по социальной и культурной адаптации, конечно, ведется, но зачастую непоследовательно и не системно.

Помимо этого, стоит обратить внимание на уровень подготовки приезжающих в регион. Госпрограмма оказания содействия переселенцам до недавнего времени содержала минимальные требования к уровню образования, возрасту и стажу. Эти подходы в регионах были скорректированы, однако ежедневно в УрФО сталкиваются с последствиями этого послабления.

Также Кириллов отметил, что в плановых мероприятиях по адаптации мигрантов в российское общество слишком много развлекательных "остановок" в виде выставок, концертов и фестивалей. По его словам, эти пункты в программе хоть и важны, но имеют лишь косвенное отношение к жизни трудовых мигрантов. Вместо них к адаптации стоит привлекать представителей духовенства и этнических общин.

"Главным показателем успешной адаптации является владение русским языком, принятие норм, ценностей и образа жизни российского общества. Полагаю, что помимо работодателей к социальной и культурной адаптации необходимо привлекать представителей духовенства и этнических общин. Совместные усилия должны быть направлены на восстановление легального статуса, приобщение к нормам общества и вовлечение этих людей в социально-активную жизнь. В противном случае среди мигрантов возникают закрытые сообщества, анклавы, которые живут по собственным нормам и правилам", - добавил Кириллов.

Теги: красная зона, межнациональные отношения, мигранты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети