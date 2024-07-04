Попали в "красную" зону. Власти отметили снижение положительного отношения к мигрантам в Свердловской и Челябинской областях

Жители Свердловской области стали хуже относиться к мигрантам по сравнению с другими российскими регионами, что отправило территорию в так называемую "красную" зону. Об этом на семинаре-совещании заявил заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов.

"В апреле 2024 года положительно состояние национальных отношений в округе оценивают порядка 70% жителей. Это несколько ниже, чем по России в целом. Наилучшие оценки наблюдались в Тюменской области (более 83%), в Курганской области (80%), в Югре положительная динамика с 65% до 74%. В "красной" зоне пока находятся Челябинская и Свердловская области, где показатели несколько ниже", — заявил Кириллов

По его словам, только 12,1% опрошенных в УрФО позитивно оценивают работу власти в межнациональной сфере, 18% уральцев полагают, что применяемых мер недостаточно, а большинство и вовсе не знает, что региональное правительство применяет хоть какие-то меры по данному вопросу.

Кириллов считает, что стоит сконцентрироваться на решении ряда проблем. Первой из них является улучшение эффективности работы со старшеклассниками и студентами. По его данным, именно эти группы зачастую являются участниками межнациональных конфликтов.

"В прошлом году мы обсуждали необходимость создания дискуссионных площадок и иных форм воспитательной работы школьников и студентов с целью разъяснения основ государственной национальной политики. Пока мы констатируем, что это поручение было реализовано формально", - отметил спикер.

Он добавил, что аналогичная работа была активизирована, но не завершена в отношении работодателей, использующих труд иностранцев. Работа по социальной и культурной адаптации, конечно, ведется, но зачастую непоследовательно и не системно.

Помимо этого, стоит обратить внимание на уровень подготовки приезжающих в регион. Госпрограмма оказания содействия переселенцам до недавнего времени содержала минимальные требования к уровню образования, возрасту и стажу. Эти подходы в регионах были скорректированы, однако ежедневно в УрФО сталкиваются с последствиями этого послабления.

Также Кириллов отметил, что в плановых мероприятиях по адаптации мигрантов в российское общество слишком много развлекательных "остановок" в виде выставок, концертов и фестивалей. По его словам, эти пункты в программе хоть и важны, но имеют лишь косвенное отношение к жизни трудовых мигрантов. Вместо них к адаптации стоит привлекать представителей духовенства и этнических общин.

"Главным показателем успешной адаптации является владение русским языком, принятие норм, ценностей и образа жизни российского общества. Полагаю, что помимо работодателей к социальной и культурной адаптации необходимо привлекать представителей духовенства и этнических общин. Совместные усилия должны быть направлены на восстановление легального статуса, приобщение к нормам общества и вовлечение этих людей в социально-активную жизнь. В противном случае среди мигрантов возникают закрытые сообщества, анклавы, которые живут по собственным нормам и правилам", - добавил Кириллов.