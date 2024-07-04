В Прикамье сменился куратор промышленного туризма

В Перми главой краевого АНО "Центр компетенций и развития проектов в сфере туризма, образования, культуры и спорта" (ЦКИРП) стала Татьяна Клюкина.

Ранее Клюкина была директором МАОУ "СОШ №123", МАОУ "ОСОШ №1" и ГКБС (К)ОУ "Школа для детей с ограниченными возможностями", ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа/детский сад с этнокультурным еврейским компонентом образования Ор Авнер Хабад", пишет "Ъ-Прикамье".

ЦКИРП зарегистрирован в августе 2022 г. Организация вместе с Агентством стратегических инициатив и правительством Пермского края реализует проект промышленного туризма в Прикамье.