Путин: Стамбульские договоренности остаются "на столе"

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс".

Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они "вполне устраивали Украину", передает РИА Новости.

В апреле Путин заявил, что нужно вернуться к проекту Стамбульского договора с Киевом. Но с тех пор к России присоединились четыре региона, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В проекте договора было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Президент РФ неоднократно подчеркивал, что Россию со "Стамбулом" в марте 2022-го "обманули", и России отныне нужны не обещания, а письменные гарантии.