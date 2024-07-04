Зеленский допустил отказ от части территорий?

Зеленский ответил на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО и ЕС через отказ от тех российских территорий, которые он считает своими. Этот "немецкий сценарий" предлагался ему, и его нельзя исключать, пишет Bloomberg. И, что характерно, Зеленский в интервью изданию его не отверг категорически.

Слова Зеленского примечательны в связи с тем, что накануне Европейский совет по международным отношениям опубликовал результаты опроса, согласно которому 45% украинцев согласны на потерю территорий в обмен на вступление в НАТО и ЕС оставшейся части республики. В то время как только 26% предпочли бы воевать до захвата регионов Новороссии и Донбасса, но после согласиться на демилитаризацию, нейтральный статус и невозможность вступить в ЕС и НАТО. А 29% не определились. Также европейцы не верят в военную победу украинского режима. Причем показателен сам факт опроса.

Зеленский же сказал, что официально такой сценарий ему не предлагали, хотя косвенно признал, что непублично - да. Но еще интереснее его ответ относительно данного сценария.

Он заявил, что является гарантом местной конституции, в которой указаны территории, и он не может ее сам изменить, так как это преступление. Поэтому надо понимать, кто это предлагает и с какой целью.

"А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины", – сказал он.

Характерно, что если раньше Зеленский категорически не допускал возможности отказаться от части территорий, то теперь этого нет. Так, из его риторики недавно исчезло требование "выхода на границы 1991 года". А нынешнее заявление разительно отличается от прежних по тому же вопросу. Он также готов обсудить план Дональда Трампа по урегулированию конфликта.