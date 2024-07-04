В МИДе прокомментировали слух о скорой смене посла России в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слухи о скорой смене посла РФ в США Анатолия Антонова. В ведомстве заявили, что решение о назначении или смене послов относится к прерогативе президента, передает РБК.

Ранее стало известно, что в письме на имя руководителя одной из организаций Антонов от руки написал следующие слова: "Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!".

Антонов представляет Россию в Вашингтоне уже семь лет. На этот период, как считают в МИДе, пришелся "основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны".