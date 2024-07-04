Прилепину вручили орден Мужества и медаль Минобороны

Писателю и сопредседателю партии "Справедливая Россия — За правду" Захару Прилепину вручили орден Мужества, которым он был награжден год назад. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Кроме того, Минобороны России наградило его медалью "За укрепление боевого содружества". Церемония вручения прошла в Кремле.

Напомним, 6 мая 2023 года на Прилепина в Нижегородской области было совершено покушение. Писателя госпитализировали в местную больницу после подрыва его автомобиля. В результате теракта погиб телохранитель Прилепина Александр Шубин, а сам писатель получил серьезные травмы. Ему была сделана операция.

В июне президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Прилепина и посмертно Шубина. В указе говорилось, что писатель получил награду "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".