83% жителей Тюменской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений

В Тюменской области 83% жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Это наилучший показатель в Уральском федеральном округе. Информация об этом прозвучала на семинаре-совещании по вопросам национальной политики в Екатеринбурге. Замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов уточнил, что во время выборов главы государства не допущено попыток политизировать национальную тему и дестабилизировать обстановку на межэтнической почве.

"Для нашего государства вопрос реализации национальной политики относится к числу наиболее приоритетных и важных. Это вопрос национальной безопасности и необходимое условие сохранения поступательного социально-экономического развития страны. Сегодняшняя геополитическая ситуация делает эти задачи еще более актуальными", – заявил Магомедов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на совещании, сообщил, что в рамках региональной программы реализации государственной национальной политики в 2023 г. получили поддержку порядка 150 некоммерческих организаций, было проведено свыше 300 мероприятий, в которых участвовали почти 180 тыс. человек.

"Укрепление общероссийского гражданского единства является приоритетной задачей в совместной работе органов власти и национальных общественных объединений Тюменской области. В условиях специальной военной операции представители всех национальностей вносят свой вклад в скорейшую победу", – сказал губернатор.