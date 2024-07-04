Госдума согласилась увеличить дефицит бюджета России до 1,1% ВВП

Госдума сразу во втором и третьем чтениях утвердила поправки в текущий федеральный бюджет. Его параметры изменены: расходы увеличились на 522 млрд руб., дефицит – до 1,1% ВВП.

Изменения понадобились, в основном, после того, как свои предложения по расширению социальных расходов высказал Владимир Путин (это послание Федеральному собранию, но не только). Деньги понадобятся на семейную ипотеку, поддержку многодетных семей, учителей, поддержку новых регионов.

Ко второму чтению внесла свою поправку Госдума – в расширение расходов включили и финансирование славянских университетов в Киргизии, Армении, Таджикистане и Белоруссии.