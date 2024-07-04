Минпрос сделает для родителей программу воспитания детей

Министерство просвещения РФ планирует разработать рекомендации для родителей по воспитанию детей в виде специальной программы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, такая программа нужна, чтобы каждый родитель имел рекомендации на каждый день, как ему заниматься воспитанием ребенка. Также родители смогут узнать, какую помощь они могут получить от государства при рождении детей, и "спокойно принимать решения о рождении второго и последующих детей".

Что касается последнего вопроса, то позиция государства заключена в правилах выплаты маткапитала, который на второго ребенка в несколько раз меньше, чем на первого. В последние годы это сильно ударило по рождаемости вторых детей, которых государство фактически "перестало заказывать". Поэтому анонсы Кравцова вряд ли что-то могут изменить.

Относительно программы воспитания общая тональность российских СМИ содержит явные иронические нотки. А председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих выразила открытое возмущение. Она считает, что сама идея того, что "воспитание ребенка можно запихнуть в методичку", ужасает.

"Мне нужна методичка, как выключить Кравцова, чтобы его в жизни семьи не было. Вы бы доверили воспитание своего ребенка Кравцову?" - вопрошает активистка.

Общественное движение "Родители Москвы" призвало Минпрос заняться своими обязанностями и разобраться в образовании, а не учить родителей.

Многие педагоги говорят, что и в школе воспитательная работа вернулась только в виде планов и отчетов, а также "воспитательных мероприятий". Учитель истории из Краснокамска Пермского края Рудольф Винецкий пишет, что одной из главных проблем учебно-воспитательного процесса в школе является имитация деятельности. Государство и общество возлагают на воспитание все более значимые задачи, а по факту оно превращается в имитацию.

Образовательные каналы отмечают, что "облегчить принятие решения" родителям помогут прежде всего возможность без проблем отдать детей в бесплатный детский сад, в школу, где занятия проходят не в две смены, классы не переполнены, а у учителей достойная зарплата. Именно этим должен заниматься Минпрос. А если он не может это сделать, то какой смысл в очередной "программе"?