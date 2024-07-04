В Екатеринбурге ищут самокатчика, сбившего 72-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге разыскивают водителя самоката, сбившего на улице пожилую женщину.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня, 4 июля, в 14:05 возле дома №194 на улице 8 Марта. Неизвестный, управляя электросамокатом, сбил пешехода и скрылся. В результате наезда пострадала 72-летняя женщина. С травмами головы пенсионерку доставили в больницу.

Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает информацией по данному ДТП, обращаться по телефону 8-999-563-43-34, а также по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20. А скрывшемуся водителю советуют самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний.

Напомним, в июне администрация Екатеринбурга подписала соглашение с кикшеринговыми компаниями, регламентирующее правила пользования электросамокатами.