В Москве хотят сделать голосование с бумажным заявительным бюллетенем

В Мосгоризбиркоме предлагают ввести заявительный формат для голосования на бумажном бюллетене, а электронное голосование сделать формой по умолчанию, такое предложение озвучил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут в Общественной палате Москвы.

По словам Реута, в последние годы число москвичей, голосующих на физическом участке сокращается. Так, на последних выборах мэра электронный вариант голосования предпочли почти 80% проголосовавших.

Предполагается, что москвичи, которые хотят голосовать по-старому, должны будут обращаться в свою территориальную избирательную комиссию с просьбой предоставить им такую возможность, передает НСН.