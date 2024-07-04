04 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Документ выставлен на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

"Комплекс жилых домов Уралмашзавода" и "Дворянское гнездо" на шаг ближе к званию памятников архитектуры

"Комплекс жилых домов Уралмашзавода" и "Дворянское гнездо" вскоре могут быть включены в государственный реестр памятников архитектуры. Поддержать эту идею было решено на заседании Общественного научно-методического совета при управлении Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Напомним, что речь идет о центральной части соцгородка Уралмаша с жилыми домами в границах: бульвар Культуры – улица Красных партизан – проспект Орджоникидзе – улица Кировградская – улица Машиностроителей – площадь Первой пятилетки.

"Обсуждение вопроса о документах, обосновывающих включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, завершилось принятием решения рекомендовать направить материалы, обосновывающие включение", - сообщили в пресс-службе регионального управления Госохраны ОКН.

Еще в марте стало известно, что целый квартал вокруг площади Первой пятилетки на Уралмаше хотят признать памятником культурного наследия. Помимо очерченных границ, в памятник также включено "Дворянское гнездо" по улицам Культуры – Красных Партизан – пр. Орджоникидзе.

Напомним, что на указанной территории уже есть памятники - это ансамбль зданий площади Первой Пятилетки и гостиница "Мадрид", которую собираются реконструировать к 2035 году.

Теги: Комплекс жилых домов Уралмашзавода, Дворянское гнездо, Управление госохраны ОКН, Уралмаш, памятник архитектуры


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